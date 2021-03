Secteur aérien: à Charleroi Airport, des efforts à tous les étages

Charleroi Airport cherche son nouveau souffle pour sortir de la crise et repartir de l’avant. Le plan stratégique prévoit des efforts à tous les étages : des actionnaires, des gestionnaires, des compagnies et du personnel.

L’aéroport de Charleroi à 15 millions de passagers par an, on oublie. » Ce n’est pas pour autant que Jean-Luc Crucke (MR), le ministre wallon des Aéroports, veut bien préciser à combien de passagers par an est fixé le nouvel objectif de la société de gestion de l’aéroport carolo (BSCA). Pour un (aussi) ministre du Budget, il reste très évasif sur les chiffres. Le nouveau plan stratégique de Charleroi Airport (et la traduction financière qui l’accompagne) adopté par le conseil d’administration jeudi a été présenté aux syndicats ce vendredi.