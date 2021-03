Le Diable rouge le plus en retard, le chouchou de Martinez, celui qui se ressert le plus au repas...: l’interview insolite de Timothy Castagne (vidéo)

Sélectionné avec les Diables rouges par Roberto Martinez ce vendredi, après avoir manqué le dernier rassemblement de l’équipe nationale belge en raison d’une blessure, Timothy Castagne s’est prêté au jeu, et a accepté de répondre à quelques questions décalées concernant le vestiaire des Diables rouges.

Du Diable rouge le plus fort techniquement, à celui qui se ressert le plus au repas, en passant par le plus drôle, le plus en retard, le plus mauvais perdant et celui qui l’a le plus aidée dans la sélection, le défenseur de Leicester s’est mouillé pour répondre à nos questions.