ATP Miami: après Nadal et Federer, Novak Djokovic déclare également forfait

Après le tenant du titre Roger Federer (ATP 6) et Rafael Nadal (ATP 3), Novak Djokovic ne participera pas non plus au tournoi ATP Masters 1000 de Miami qui débute le 24 mars. Le Serbe, N.1 mondial, l’a confirmé vendredi sur Twitter.

« Chers fans, c’est difficile pour moi d’annoncer que je ne ferai pas le voyage à Miami », a tweeté Djokovic. « J’ai décidé d’utiliser cette période pour passer du temps avec ma famille. Avec toutes les mesures actuelles, je dois trouver le bon équilibre entre mon temps sur le court et celui en famille J’ai hâte de revenir l’année prochaine. »

Le tournoi de Miami, premier Masters 1000 de la saison, devait être le premier tournoi du Serbe après avoir conquis son 9e titre à l’Open d’Australie, son 18e tournoi du Grand Chelem, en février. Durant le tournoi, ’Nole’ s’était blessé aux abdominaux.