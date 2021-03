La capacité des trains limitée vers la Côte: un compromis sanitaire qui satisfait aussi les bourgmestres

On croisera sans doute les doigts dans certaines sphères pour que le temps soit froid et pluvieux pendant les vacances de Pâques. Car la décision du Comité de concertation de limiter la jauge des trains vers la mer risque en effet de provoquer un certain chaos, ou à tout le moins de réelles frustrations, si le soleil devait au contraire briller de mille feux.

De quoi parle-t-on ? « Concrètement, sauf pendant les journées scolaires, à partir du 3 avril, seules les places assises situées à côté des fenêtres pourront être utilisées pour voyager en train à destination de et de retour des lieux d’affluence touristique », explique Georges Gilkinet, ministre de la Mobilité (Ecolo). « Les enfants de moins de 12 ans pourront bien évidemment s’asseoir à côté des adultes les accompagnant. »