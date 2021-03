Des chiffres qui poussent à la fermeture

La hausse est brutale et nette : selon les derniers chiffres de l’ONE, en semaine 10, soit entre le 8 et le 14 mars, on a enregistré 1.906 cas de covid dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles (soit 0,1 % des élèves), ce qui constitue une augmentation de 49 % du nombre de cas en une semaine. Des chiffres que les experts du RAG ont également analysés et soumis aux ministres fédéraux et régionaux réunis ce vendredi en Codeco, poussant ceux-ci à se poser sérieusement la question d’une fermeture des établissements scolaires. Le Premier ministre Alexander De Croo a insisté sur un élément qu’il jugeait inquiétant dans le cas des écoles : le nombre de clusters actifs dans notre pays est maintenant plus important dans les écoles que dans les entreprises, autre point noir de la transmission du virus.