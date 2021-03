Fermer les écoles? La nouvelle lutte des classes

Le Premier ministre libéral, Alexander De Croo, et son acolyte, le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (SP.A), ont donné vendredi soir une conférence de presse aux accents étranges, on était loin des annonces claires et phasées auxquelles ils ont habitué le public depuis leur prise de fonction. Ici, après une semaine de dramatisation autour de la hausse des contaminations, des hospitalisations et des admissions aux soins intensifs, ils n’ont finalement annoncé que quelques petits aménagements (lire également ci-dessous), qui étonnent un peu au regard des chiffres, qu’ils définissent eux-mêmes comme inquiétants, citant à l’envi les 200 hospitalisations par jour désormais enregistrées.