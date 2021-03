Personne n’a décroché le gros lot ce vendredi soir lors du tirage de l’Euromillions. Le jackpot s’élevait à 86 millions d’euros. Pour le gagner il fallait cocher les numéros : 3 - 9 - 35 - 43 - 44 et les étoiles 1 et 10.

Quatre joueurs ont gagné plus de 220.000 euros et un Belge plus de 34.000 euros.