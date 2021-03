Le capitaine du Standard Samuel Bastien commente le partage à Genk: «Pour nous, ce n’est pas encore fini!»

Mené au score à dix minutes de la fin, le Standard a réussi à arracher un point sur le terrain de Genk. Mais, dans leur position, un point n’est pas suffisant. « C’est pas assez », souffle Jackson Muleka, le buteur providentiel des Rouches. « On était venu chercher les trois points, on a tout fait pour, mais ça n’a pas marché. On est tombé sur une bonne équipe en face, avec un gardien qui a sorti quelques arrêts. Et puis, on n’a pas eu de chance non plus, il faut le dire… »

Forcément, dans le camp liégeois, les mines n’étaient pas réjouies au coup de sifflet final. Même si le Racing Genk s’est montré très solide, les Rouches ont eux aussi eu quelques occasions franches. « On a montré qu’on pouvait se montrer dangereux dès qu’on arrivait à trouver cette deuxième ligne », explique le capitaine du soir, Samuel Bastien. « C’est rageant de ne pas avoir réussi à repartir avec les trois points… »