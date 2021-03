Mbaye Leye satisfait du visage affiché contre Genk: «C’est le Standard que tout le monde aime voir»

Après être rentrées aux vestiaires sur un score nul et vierge, les deux équipes sont remontées sur le pré avec la ferme intention de prendre les trois points. Et ça a payé pour le Standard après six petites minutes en deuxième période. Bien servi par Gavory, Klauss a ouvert la marque, mais l’arbitre a annulé le but pour un hors-jeu du Brésilien. Toutefois, après vérification, le VAR a accordé le goal, visiblement valide. Mais la joie fut de courte durée pour les Liégeois. Sept minutes plus tard, Ito remettait les Limbourgeois dans le match. Avant de leur donner l’avantage, à vingt minutes du terme. Mené au score, Mbaye Leye a alors décidé de jouer l’offensive, avec les montées de Muleka et Lestienne. Un changement payant, puisque le Congolais a égalisé d’une belle tête dans les dix dernières minutes.