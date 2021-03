Quel est ainsi le but de ce renvoi de la patate chaude aux ministres de l’Enseignement qui ont un week-end pour accoucher de mesures additionnelles ?

Les chiffres montent : contaminations, hospitalisations, soins intensifs, taux de positivité, taux de reproduction du virus, avec deux foyers actifs, les entreprises et les écoles. Mais pour le reste ? Ce vendredi soir, pour la première fois de l’ère « De Croo - Vandenbroucke », le diagnostic est posé mais les mesures pour casser la chaîne de contamination sont nébuleuses. Et semblent surtout refléter un gros différend politique.

