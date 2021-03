Élu homme du match, Joao Klauss revient sur le partage du Standard à Genk: «Après ça, on peut s’attendre à une grande finale!»

Un but pour donner l’avantage aux Liégeois, une passe décisive pour arracher un point, une combativité à toute épreuve, très peu de déchets techniques : le moins que l’on puisse écrire, c’est que Joao Klauss a illuminé la Luminus Arena de son talent ce vendredi soir. Omniprésent dans le jeu principautaire, le Brésilien a logiquement été élu homme du match par les téléspectateurs d’Eleven Sports.

Ce qui a impressionné le plus les observateurs, c’est sa combativité. Depuis son arrivée en bord de Meuse, le joueur prêté par Hoffenheim a montré qu’il ne lâchait jamais rien. Au point de parfois se retrouver sur la même ligne que ses défenseurs… « Dans le foot moderne, tout le monde doit courir et aider l’équipe », explique-t-il. « Je suis persuadé que, quand tout le monde court, c’est bien plus facile de se créer des occasions. C’est pour cela que je me bats de la sorte quand je suis sur le terrain. »