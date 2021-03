Un but et un assist pour l’inévitable Joao Klauss, encore une fois très actif. - PhotoNews

Placé au pied du mur limbourgeois, le Standard n’avait d’autre solution, vendredi, que de ramener un résultat positif de Genk pour espérer prolonger sa saison au-delà du 24 avril en accrochant, au minimum, les Playoffs 2. Et ainsi répondre au souhait de Mbaye Leye et de la direction liégeoise d’obtenir un classement un peu plus en adéquation avec le statut du club et éviter de marquer l’histoire de manière négative, en terminant dans la deuxième colonne du classement.