Le Standard veut continuer à croire… aux playoffs 2: «Se focaliser sur la finale serait une erreur»

Lors des trois matchs qu’il lui reste à disputer, contre Gand, Eupen et le Beerschot, il tentera de s’accrocher pour… accrocher malgré tout des Playoffs 2 qui constitueraient le minimum syndical vu la somme de ses talents individuels. A fortiori si ces derniers font preuve de la combattivité et de la solidarité affichées dans le Limbourg. « Bien sûr, on aurait pu s’imposer mais pour le même prix, on aurait tout aussi bien pu rentrer chez nous sans la moindre unité. expliquait ainsi Hugo Siquet, réserviste au coup d’envoi. Malgré tout, on a vu qu’on a retrouvé la confiance, qu’on a été très bons en contre-attaque même si on a manqué de justesse à la finition. Notre ambition, c’est bien sûr de remporter cette finale de Coupe mais on ne va pas uniquement viser cela au risque de se disperser. »