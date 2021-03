Milan-Sanremo, premier Monument cycliste de la saison, se dispute samedi. Avec ses 299 kilomètres de course, la Primavera représente la course la plus longue de la saison. Trois grands favoris s’aligneront au départ de cette 112e édition: le tenant du titre Wout van Aert (Jumbo-Visma), son prédécesseur au palmarès Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) et Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix).