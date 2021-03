Quel sera le futur club d’Erling Haaland? La pépite norvégienne aurait fait son choix

Quelle sera la prochaine destination de Erling Haaland ? Le buteur poursuivra-t-il encore un peu au Borussia Dortmund ou fera-t-il le grand saut dès cet été ? En tout cas, il semblerait que le Norvégien a déjà choisi son futur club.

L’objectif d’Haaland serait de rejoindre le Real Madrid et ce, le plus rapidement possible, selon les informations du quotidien espagnol ABC. « Haaland a hâte de venir au Real Madrid », peut-on carrément lire en titre sur le site internet du média. L’intérêt est réciproque puisque les Merengues ont fait de l’attaquant l’une de leurs cibles pour le prochain mercato. Le montant évoqué par ABC est d’environ 120 millions d’euros pour le Borussia, avec encore 30 millions pour son agent Mino Raiola et 10 pour son père. Récemment, le Bild avait révélé que le club allemand demanderait au moins 150 millions pour lâcher sa pépite de 20 ans. Reste que le Real n’est pas le seul sur le dossier.