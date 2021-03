Nouvelles mesures pour l’école: les détails pour la rentrée de lundi

Le Comité de concertation demande aux ministres de l’Enseignement d’élaborer pour le lundi 22 mars un plan détaillé et complet permettant de limiter au plus vite le nombre de contaminations et de clusters dans les écoles ». Le Premier ministre n’a pas fait dans le détail vendredi, « sommant » les gouvernements communautaires – unanimement opposés à la fermeture des écoles – de lui proposer de véritables propositions alternatives. Ce week-end, on va donc cogiter dans les cabinets et dans les partis pour tenter de répondre à ce qui ressemble bien à un ultimatum sur fond de crise politique.

En attendant, les gouvernements fédéral et communautaire, ont précisé la portée des premières mesures à appliquer.

1