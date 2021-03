Les premières livraisons du vaccin Johnson &Johnson sont attendues pour le 16 ou le 17 avril. C’est ce qu’a déclaré Dirk Ramaekers, chef de la taskforce vaccination, samedi lors de la séance hebdomadaire de questions-réponses. En début de semaine prochaine, l’entreprise annoncera le calendrier de livraison par pays.

La taskforce a fait le point samedi sur les calendriers de livraison des différents fabricants de vaccins. Pour l’instant, Pfizer-BioNTech semble être de loin le fournisseur le plus fiable et le plus ponctuel, avec des chiffres exacts chaque semaine jusqu’à la fin du mois prochain. D’ici à la fin avril, Pfizer fournira plus de 1,4 million de doses. Le compteur se situe actuellement à 1,2 million de vaccins livrés.