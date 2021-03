Bruxelles: la police interrompt une manifestation contre les mesures coronavirus (photos)

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce samedi après-midi au Bois de la Cambre de Bruxelles afin de protester contre les mesures anti-coronavirus.

La police est intervenue. « Il y avait une manifestation autorisée mais sous conditions », a expliqué Olivier Slosse, commissaire divisionnaire et porte-parole de la zone de police Bruxelles Capitale Ixelles, à nos confrères de la RTBF.

« Le nombre maximal ne pouvait pas dépasser les 100 personnes et les mesures covid devaient être respectées. Or on a remarqué que le nombre de participants dépassait cette limite. Il y avait bien plusieurs centaines de personnes. En plus les règles n’étaient pas respectées, beaucoup de personnes ne portaient pas le masque. »