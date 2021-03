La campagne de vaccination s’accélère: plus de 10% des Belges majeurs ont déjà reçu une dose

Verra-t-on bientôt les centres de vaccinations belges tourner à plein régime ? Si le défi logistique reste important en ce qui concerne la convocation des citoyens et la répartition des doses, le ciel semble doucement s’éclaircir du côté des livraisons.

À ce jour, et depuis le lancement de la campagne de vaccination fin décembre, 1.876.000 doses ont été livrées à notre pays et 1.380.000 doses ont d’ores et déjà été administrées. Si l’écart de 500.000 doses reste important, il est à noter que certaines de ces doses n’ont été livrées que durant les derniers jours et qu’il faut en moyenne 5 jours entre la date de livraison et la date de réception dans les différents centres de vaccination.