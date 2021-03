Jasper Stuyven surprend tout le monde à Milan-Sanremo: «La plus belle victoire de ma carrière» (vidéo)

Jasper Stuyven a décroché la victoire samedi lors de Milan-Sanremo devant les trois favoris : Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Julian Alaphilippe. Le Louvaniste a explosé à deux kilomètres de la fin pour prendre les devants avec Soren Kragh Andersen.

Stuyven savait qu’il n’était pas forcément l’un des coureurs qu’on attendait à la première place : « Il y avait rois gars très forts, tout le monde le savait. Ca ne veut pas dire qu’on ne courait pas pour gagner. Je me sentais très très bien et dans le final tout semblait bien. Il y avait beaucoup de coureurs rapides avec nous, j’avais besoin de tenter le tout pour le tout. Sinon, c’était la 5e ou la 10e place. »

« J’ai tout tenté et c’est la plus belle victoire de ma carrière. C’est incroyable. C’est tout ou rien et ici j’ai tout gagné. Mes jambes étaient complètement vidées à la fin. »