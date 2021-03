Le Bayern Munich est une machine et l’a encore prouvé ce samedi. Réduits à dix suite à l’expulsion d’Alphonso Davies après seulement 7 minutes de jeu, les Bavarois ont inscrit trois buts en cinq minutes, via Gnabry et un doublé de Lewandowski, pour mener 3-0 contre Stuttgart après seulement 23 minutes.

Lewandowski s’est ensuite offert un nouveau triplé juste avant le mi-temps pour porter la marque à 4-0, score final de la rencontre.