Erling Haaland inscrit un doublé et permet à Dortmund d’arracher un partage en toute fin de match à Cologne (vidéos)

Le Borussia Dortmund n’a pu faire mieux qu’un match nul à Cologne samedi lors de la 26e journée de Bundesliga (2-2).

Pourtant bien parti dans la rencontre grâce à un but rapide de son meilleur buteur Erling Haaland (3e), le Borussia Dortmund a vu Cologne retourner la situation, sur des buts d’Ondrej Duda sur penalty (35e) et d’Ismail Jakobs (65e). Haaland émergeait dans les derniers instants de la rencontre pour grappiller un point pour les siens (90e). Thomas Meunier est sorti à la 80e minute, Thorgan Hazard a joué toute la rencontre et Axel Witsel était, lui, toujours blessé, tout comme Sebastiaan Bornauw du côté de Cologne.

