Mathieu van der Poel félicite Jasper Stuyven, vainqueur de Milan-Sanremo: «Le plus fort a gagné»

Tout comme van Aert et Alaphilippe, van der Poel s’est fait surprendre par le Belge ce samedi.

Cinquième de Milan-Sanremo samedi, Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) n’a pas réussi à réaliser le doublé après sa victoire aux Strade Bianche il y a deux semaines. « Je pense que le plus fort a gagné », a reconnu le Néerlandais. « La fin de course était très agitée et j’ai dû lancer mon sprint de trop loin. »

« Je n’ai pas commis d’erreur, mais il faut faire des choix dans un tel final. J’aurais pu être contré si j’avais tenté de partir à la poursuite de Stuyven. J’ai tenté de lancer mon sprint de loin pour revenir sur Jasper mais j’étais à bout de force et je me suis fait remonter », a poursuivi ’MVDP’.