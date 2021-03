Avec De Bruyne buteur, Manchester City élimine Everton et se qualifie pour les demi-finales de la FA Cup (vidéo)

Kevin De Bruyne était impliqué dans le but marqué par les Cityzens.

Manchester City a eu du mal mais a réussi à venir à bout d’Everton lors du quart de finale de la FA Cup samedi soir. Les deux équipes ont offert un match très fermé malgré une nette domination dans la possession pour les Cityzens.

L’équipe de Pep Guardiola a trouvé la faille dans les dernières minutes de jeu. Kevin De Bruyne, monté au jeu à 11 minutes de la fin, a amené le but de Gundogan mais n’a pas signé la passe décisive sur cette action. Il ne fallait pourtant que quelques minutes de plus au Diable rouge pour trouver le chemin des filets et assurer la qualification des siens.

Kevin De Bruyne a marqué le 7e but de sa saison, toutes compétitions confondues.

Avec cette victoire, Manchester City accède aux demi-finales à l’instar de Southampton, tombeur de Bournemouth plus tôt dans la journée.