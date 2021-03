Marius Gilbert sur la fermeture des écoles: «C’est un peu une cible facile»

L’école est une des composantes dans lesquelles on sait qu’il y a de la transmission, avec le monde du travail et la sphère privée. Et dans les deux derniers cas on sait qu’il y a eu pas mal de relâchement ces derniers temps », a expliqué Marius Gilbert au JT de la RTBF.

« C’est un petit peu une cible facile aussi, parce qu’on peut difficilement dire aux gens de ne plus voir personne, et ce n’est pas nécessairement dans le secteur du travail où les transmissions se font. Et donc on se tourne vers l’école, mais on peut se poser la question de savoir pourquoi fermer les près de 70 % d’écoles où il n’y a pas eu de cas ? Se tourner uniquement vers l’école, cela semble un peu facile. »