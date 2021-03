Nouvelle défaite pour Benito Raman et Schalke 04

En Allemagne, Schalke 04 est plus que jamais lanterne rouge de la Bundesliga après une nouvelle défaite, face à Monchengladbach, cette fois (0-3) lors de la 26e journée de Bundesliga.

Lars Stindl (15e), Stefan Lainer (63e) et Nico Elvedi (72e) ont inscrit les trois buts. Les coéquipiers de Benito Raman, qui est sorti à la 64e minute de jeu, n’ont plus gagné la moindre rencontre depuis le 9 janvier face à Hoffenheim (4-0) et ne comptent que 10 points, soit 11 de moins que le Hertha Berlin et Mayence. Monchengladbach est 9e avec 36 unités.