Brighton l’emporte grâce à Leandro Trossard, buteur et passeur (vidéo)

Brighton a remporté trois points importants dans la lutte pour le maintien face à Newcastle en match en retard de la 29e journée de Premier League.

Leandro Trossard ouvrait le score juste avant la mi-temps (45e+3) pour Brighton et offrait même le deuxième but de la rencontre à Danny Welbeck. En deuxième mi-temps, Neal Maupay mettait Brighton à l’abri (68e). Trossard a quitté le terrain à la 78e. Grâce à ces trois points précieux, les Seagulls sont 16e avec 6 points d’avance sur le premier relégable, Fulham, et 4 points d’avance sur Newcastle, 17e.