Mouscron a encore craqué et même Koffi s’y est mis

Dans sa volonté de grappiller des points pour sauver sa tête en D1A, l’Excel a oublié une donne essentielle : il faut tirer au but pour s’imposer, car l’adversaire n’offre pas toujours la victoire sur un auto-but, comme le Standardman Siquet. En première période, seuls Lepoint, sur une passe de Ciranni, et ce dernier, infiltré au cœur du jeu, ont tenté l’exercice, alors qu’Ostende a arrosé la boîte par des centres de Capon et sur une dizaine de corners, tous bottés différemment et dangereux.

Peu avant la pause, Koffi a d’ailleurs échappé de peu à la sanction sur l’un de ces coups de coin, repris par Sakala devant la ligne. L’assistance vidéo a sauvé le gardien, pour une position hors-jeu, que Théate ne comprenait pas. Et après le repos, le « Chat » a mal jugé sa sortie sur corner, sans conséquence.