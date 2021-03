Coronavirus: pourquoi les chiffres ne sont plus connus le dimanche

Le tableau de bord (dashboard) de Sciensano et le rapport quotidien publié le dimanche ne seront désormais plus actualisés le dimanche, a précisé vendredi Yves Van Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19 lors de la conférence de presse de l’Institut de santé publique et du Centre de crise. Le SPF Santé publique a décidé que les hôpitaux belges peuvent reporter l’encodage des chiffres hospitaliers de samedi à dimanche. Les chiffres seront donc publiés le lundi.

L’encodage de ces chiffres représente une lourde charge administrative pour les hôpitaux et la situation sanitaire actuelle remet une pression croissante sur les différentes équipes. C’est pourquoi, à partir de maintenant, ils ne doivent plus encoder les chiffres le samedi, mais seulement le dimanche.