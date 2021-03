Le nombre de plaintes pour des actes racistes en hausse en 2020

Près de 200 dossiers ont notamment été ouverts pour des messages sur Facebook et Twitter.

Le centre interfédéral pour l’égalité des chances Unia a ouvert 956 dossiers pour des faits de racisme l’année dernière, en hausse de 1,5 % par rapport à 2019, écrit La Dernière Heure dans son édition de dimanche. Le nombre de signalements liés à des caractéristiques dites raciales a quant à lui augmenté de 49,5 % pour atteindre 3.684.

Selon Unia, les dossiers de 2020 se rapportaient principalement aux « biens et services », à l’emploi et aux réseaux sociaux. Près de 200 dossiers ont notamment été ouverts pour des messages sur Facebook et Twitter.