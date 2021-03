Inquiétude pour LeBron James, victime d’une sévère blessure à la cheville droite (vidéos)

Le joueur des Lakers s’est tordu de douleur après un mauvais contact avec un adversaire et a dû se résoudre à quitter le parquet face à Atlanta.

LeBron James, la superstar de l’équipe championne NBA en titre, s’est fait une sévère entorse à la cheville droite lors de la défaite contre Atlanta (99-94) samedi à Los Angeles, et la durée de son absence n’a pu être déterminée.

Première bonne nouvelle : la radio, passée après le match que James n’a pu finir, n’a révélé aucun dommage osseux.

Restait ensuite à attendre le résultat de l’IRM (imagerie par résonance magnétique). Selon ESPN et le site The Athletic, citant des sources au sein du club, « LBJ » s’est fait une entorse du haut de la cheville et la durée de son indisponibilité est inconnue.

Aucun détail n’a filtré sur l’état du ligament affecté, qui semble donc devoir être celui entre le tibia et le péroné. Mais l’impossibilité de déterminer quand James pourrait reprendre le basket indique qu’il a subi un important dommage.