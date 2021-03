Un accord à Verviers: dernière chance pour éviter le blocage complet

A Verviers, les négociations menées par le député fédéral Malik Ben Achour (PS) ont abouti ce samedi à un accord de majorité entre le parti socialiste et un cartel composé du MR, du CDH et de Nouveau Verviers. A la veille du week-end, Ecolo avait renoncé aux négociations.

Après plus de huit mois de crise, une porte de sortie politique s’entrouvre enfin dans l’ancienne cité lainière. Le collège communal devrait comprendre huit mandataires, et non neuf, pour garantir une représentation identique aux deux partenaires, le PS et le cartel. Malik Ben Achour devrait devenir bourgmestre en remplacement de Muriel Targnion, exclue du PS après l’échec des manoeuvres de l’été 2020 visant à écarter Hasan Aydin, le président du CPAS.