Frank Vandenbroucke: «Pour atteindre nos objectifs, il faut des mesures supplémentaires»

Deux jours après le Comité de concertation, le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, était l’invité de l’émission « C’est pas tous les jours dimanche ». Le socialiste flamand a commenté la hausse continue des chiffres. « On n’observe pas une explosion des contaminations, mais la pression sur les hôpitaux est grande » a assuré le politique qui a communiqué quelques chiffres. « 354 hospitalisations le weekend passé, là on est déjà 415 ce weekend (+15 à 20 %). On va approcher les 570 aux soins intensifs. »