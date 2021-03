Direction de la sécurisation de la police fédérale: «Nous devrons être 1.690, nous ne sommes que 1.200»

Entretien

DAB, une abréviation qui, aux yeux du plus grand nombre, agrémentée d’un +, symbolise un nouveau mode de diffusion de la radio qui remplace petit à petit la FM. Rares sont ceux qui, spontanément, vont penser au nouveau corps de sécurisation de la police fédérale. Concrétisé après les attentats du 22 mars 2016, le projet DAB est pourtant amené à prendre une place de plus en plus importante au sein de la police. Cette nouvelle direction doit permettre de dégager un maximum de capacité policière, tant au niveau local qu’au niveau fédéral, afin de pouvoir réinjecter les moyens dégagés dans les missions essentielles de la police, missions qui requièrent une compétence policière générale. Eric Delhez, commissaire divisionnaire et directeur de la DAB, fait le point sur la mise en place de son unité.