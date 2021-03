Neufchâteau : tout le stock de livres des éditions Weyrich en fumée

Dans la nuit de vendredi à samedi, une fête d’anniversaire organisée à l’extérieur avec 6 personnes, contre le hall de stockage des éditions Weyrich à Longlier (Neufchâteau), a dégénéré en un violent incendie. Pour une raison inconnue, le chauffage au gaz qui fonctionnait dans une annexe au hall est devenu incontrôlable et a bouté le feu au hall de stockage rempli de livres, de boîtes de cartons et de palettes de transport. Un combustible sec qui a rapidement pris feu et quand les pompiers sont arrivés, le hall était complètement en feu. Toute la matinée, les pompiers ont même dû extraire les tonnes de papiers en combustion car le feu reprenait sans cesse.