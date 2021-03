Question palestinienne: l’«occupation» a disparu des radars

Manifestation contre l’occupation israélienne et la colonisation, le 19 mars, dans le quartei de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est. - AFP

Depuis les années sombres de la seconde intifada (révolte) palestinienne des années 2000-2004, la question palestinienne semble avoir peu à peu disparu des radars en Israël. La majorité des partis politiques ne l’évoquent guère dans leurs programmes, persuadés que les électeurs n’y sont plus intéressés. Le terme « occupation » n’est ainsi plus utilisé que par deux formations de gauche, le parti travailliste et le Meretz, à qui les sondages n’accordent que dix sièges ensemble grand maximum sur les cent vingt qui composent la Knesset.