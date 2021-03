Football: un jeune joueur sur trois est victime de discrimination

C’est le résultat interpellant d’une étude d’envergure menée par la KU Leuven, à la demande de l’Union belge. Racisme, sexisme et grossophobie sont le plus souvent évoqués.

Parmi les facteurs discriminants, la couleur de peau et le physique (surcharge pondérale) sont souvent relevés par les parents et encadrants. - Belga

Il peut être un formidable outil de partage, de découverte, d’inclusion, comme si ce ballon rond qui affranchit le sourire des enfants avait le pouvoir de rassembler. Il peut aussi générer des excès, des frustrations, des blessures insidieuses qui fragilisent le cœur et l’âme. Le football est un capteur sociétal sans égal, un miroir souvent fidèle de notre vie en commun.

Cette richesse intrinsèque est aussi source de responsabilités, que les dirigeants de l’Union belge ont intégrées. Pour être pertinents et efficaces dans leur combat contre le racisme et la discrimination (opération « Come Together »), le CEO Peter Bossaert et les dirigeants du foot belge veulent s’appuyer sur des chiffres scientifiquement validés.