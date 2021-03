Anderlecht – Zulte Waregem: les Mauves dominent et mènent, Marcq est exclu (direct 3-1)

La victoire est nécessaire afin de rester dans la course aux Playoffs 1. Et ce, pour les deux équipes…

Le Sporting d’Anderlecht reçoit Zulte Waregem ce dimanche dans le cadre de la 31e journée de championnat. Avec la fin de la phase classique qui s’approche, chaque match est considéré comme une finale et cette rencontre l’est d’autant plus qu’elle concerne deux équipes en course pour l’Europe.

Les Mauves, éliminés de la Coupe, doivent sauver leur saison en accrochant le top 4. Pour le moment, ils sont 5es avec 46 points, à trois unités d’Ostende qui leur est passé devant. En face, il ne faut pas sous-estimer Zulte Waregem, 8e avec 43 points, qui entend bien conforter au moins sa place en Playoff 2 et qui sait, revenir à hauteur de son adversaire du soir pour continuer à viser encore plus haut.