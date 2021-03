Le Dragons n’a toujours pas dit son dernier mot

Après leur succès de la semaine dernière face à la Gantoise, les Anversois ont démontré face à un Léo, certes diminué (avec les absences de Tom Boon, de Dylan Englebert, de Tom Degroote et de Tanguy Zimmer), qu’ils étaient bel et bien de retour dans le parcours et qu’il faudrait compter avec eux pour le sprint final vers les demi-finales. Le Dragons a réalisé le match parfait en marquant 2 fois en première période via Félix Denayer (sur penalty) et Lucas Martinez avant de proposer une défense solide et bien organisée. Les Bruxellois qui restaient sur un 9 sur 9 depuis l’entame des playoffs ont bien essayé de réagir mais sans succès.