«Je n’exclus pas de relever un nouveau challenge»

On a l’impression que vous êtes proche de votre meilleur niveau à Crystal Palace. Est-ce aussi votre sentiment ?

Oui, je me sens bien, je suis vraiment en pleine forme. La saison a commencé d’une manière assez particulière car je n’étais pas le numéro 1 dans les plans du coach (NDLR : Roy Hodgson), mais maintenant je suis de nouveau dans l’équipe-type et j’enchaîne les bonnes performances. Individuellement, je suis assez satisfait de ma saison surtout avec la concurrence et ma situation il y a quelques mois, mais je suis exigeant avec moi-même. Je sais que je peux encore faire mieux.

Avec quel(s) mot(s) définiriez-vous votre saison ?