Attentats de Bruxelles: la «mémoire flash», des souvenirs encore vivaces 15 mois après l’attentat

Que retient-on d’un tel drame collectif ? Deux chercheurs de l’UCLouvain se sont penchés sur la question. Plus que les faits en eux-mêmes, c’est avant tout les circonstances de la réception de l’information qui laissent une trace en mémoire. Encore plus pour ceux qui s’identifient à Bruxelles et à l’Europe qu’à la Belgique.