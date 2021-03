Caleb Ewan deuxième de Milan-Sanremo: Lotto-Soudal est passé si près du sacre

Depuis Andreï Tchmil (1999) et cet incroyable succès lui aussi dû à l’instinct de l’exceptionnel finisseur de Moldavie, l’équipe Lotto est bredouille en quittant Sanremo. Samedi, pourtant, les choses ont presque parfaitement fonctionné. Comme Tim Wellens l’avait indiqué en début de semaine dans nos colonnes, Caleb Ewan s’était investi sans compter, cet hiver, pour améliorer ses temps dans la montée du Poggio et cela s’est vu : il fut le seul pur sprinter à pouvoir soutenir la comparaison avec le train d’enfer imposé par Van Aert, Alaphilippe et accessoirement les coureurs d’Ineos, Pidcock et Kwiatkowski.