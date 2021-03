Les Français traversent leurs premiers jours de reconfinement entre lassitude et incompréhension

Vingt et un millions d’habitants, dont les 12 millions de la région parisienne, font face à de nouvelles restrictions depuis samedi. « Restrictions », donc, et non « confinement » puisque le gouvernement français se refuse à employer le terme. Les principaux changements sont la fermeture de nouveaux commerces et l’interdiction d’aller à plus de 10 km de chez soi pour se promener ou faire du sport en journée. Contrairement aux deux premiers confinements, on peut rester à l’extérieur aussi longtemps qu’on veut, le gouvernement ayant cette fois-ci pris en compte le fait qu’on se contamine davantage à l’intérieur que dehors. Le couvre-feu est en place de 19 heures à 6 heures du matin, sur l’ensemble du territoire.