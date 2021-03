Une Bourse Jacques De Decker pour la curiosité

Il y a presque un an que nous quittait l’écrivain et ancien journaliste du Soir Jacques De Decker, le 12 avril 2020. Auteur, traducteur, adaptateur, animateur, ce passionné défenseur des lettres, actif au conseil d’administration de divers théâtres, incontournable du jury du Prix Rossel, secrétaire perpétuel de l’Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises de Belgique, fut également un président hors du commun à Passa Porta, le temple bruxellois de la littérature.

Parce qu’il était « une véritable passerelle entre les langues et les cultures », Passa Porta a décidé, en ouverture de son festival bisannuel, de lui rendre hommage avec la création d’un prix portant son nom : la Bourse Jacques De Decker – ode à la curiosité. Une bourse créée « pour perpétuer l’insatiable curiosité de ce pilier du monde littéraire en soutenant l’enthousiasme au-delà de la frontière linguistique et de nouvelles façons de rendre vivante la littérature. »