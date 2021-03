Fermer les écoles? Les ministres de l’Enseignement se rebellent

Guerre scolaire version coronavirus suite et probablement pas fin. Le week-end n’a pas suffi pour calmer les dissensions affichées ouvertement après le Comité de concertation de vendredi. L’atmosphère reste ultra-tendue entre ceux – comme le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke mais pas que – convaincu qu’une fermeture des écoles est l’une des clés pour pouvoir les rouvrir à 100 %, comme promis, après les vacances de Pâques et ceux qui jugent la mesure disproportionnée à ce stade (les ministres et acteurs de l’Enseignement des entités fédérées, entre autres).