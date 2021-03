FA Cup: Leicester élimine Manchester United grâce à un but de Tielemans (vidéos)

Leicester a éliminé Manchester United 3-1 en quarts de finale de la Coupe d’Angleterre (FA Cup). Chez les Foxes, Timothy Castagne et Youri Tielemans ont joué tout le match et Dennis Praet, blessé depuis la mi-janvier, a fait son retour (73e).

Leicester a pris le match en mains face à une équipe de Manchester remaniée sans Bruno Fernandes et David De Gea mais avec Paul Pogba en numéro 10, poste qu’il n’a pas occupé en 4 ans et demi chez les Red Devils. Cela n’a pas empêché les Foxes de se montrer dangereux et Jamie Vardy a alerté Henderson d’une frappe tendue (17e). Mais le gardien n’a rien pu faire quand Kelechi Iheanacho a intercepté une passe en retrait trop courte de Fred (24e, 1-0). United a réagi et sur la première véritable attaque lancée sur le flanc gauche par Pogba, Mason Greenwood a égalisé (38e, 1-1).