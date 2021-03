Attentats de Bruxelles: pour Gaetano et Salvatrice, survivre pour leur petit-fils

Patricia Rizzo prenait rarement les transports en commun pour se rendre au travail, à l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche. Mais ce matin-là, elle avait une réunion importante. Comme elle l’avait confié à ses parents le dimanche, cette mère de 48 ans ne voulait surtout pas être en retard. Et donc, évitera les bouchons matinaux entre Wavre et le centre de la capitale en prenant le métro. C’est à Maelbeek que s’achèvera la vie de cette femme pétillante et joviale, aimante et travailleuse. Assassinée par les terroristes. « C’était une fille merveilleuse, gentille, toujours très aimable, affable avec tout le monde. Elle avait un petit quelque chose en plus. Toute sa vie a été portée vers les autres, par sa gentillesse, son sourire », se souvient son papa, Gaetano, 76 ans, dont 74 passés en Belgique.