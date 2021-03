Retour gagnant pour Zlatan Ibrahimovic: l’AC Milan domine la Fiorentina (vidéos)

En Italie, l’AC Milan est allé gagner 2-3 à la Fiorentina au cours de la 28e journée.

Chez les Milanais, Alexis Saelemakers est sorti (53e) alors que les deux équipes étaient à égalité : de retour de blessure, Zlatan Ibrahimovic (9e, 0-1) et Brahim Diaz (57e, 2-2) avaient inscrit les buts des Rossorneri tandis qu’Erick Pulga (17e, 1-1) et Franck Ribéry (51e, 2-1) avaient temporairement porté les Florentins au commandement. Hakan Calhanoglu (73e, 2-3) a inscrit le but de la victoire.

Au classement, Milan conforte sa deuxième place avec 59 points, 6 de moins que l’Inter Milan dont le match a été reporté.