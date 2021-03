Milan-Sanremo: Jasper Stuyven, comme les grands crus

Premier monument pour Jasper Stuyven, sacré à Sanremo au terme d’une manœuvre pleine d’audace et d’opportunisme. La traduction, enfin, dans la brillance du palmarès d’un talent évident qui, comme les grands vins dont le Louvaniste raffole, a pris son temps pour livrer ses plus fines saveurs.

Un monument, des larmes, un bonheur irradiant, cette multitude d’intenses émotions qui s’entremêlent, une fiesta sur un bon gros son de kermesse dans le bus de l’équipe, quelques bouchons qui sautent, un téléphone qui rend l’âme et une nuit de quatre heures. Au lendemain de son coup de maître sur la Via Roma, Jasper Stuyven prend doucement la mesure de ce qu’il vient d’accomplir. « Je suis toujours sur un nuage même si je commence doucement à réaliser », explique-t-il, la grise mine du lendemain clairement malmenée par la félicité qu’il éprouve, à la télévision flamande venue expressément à Monaco où le Louvaniste réside depuis un peu plus d’un an. « Je me rends en tout cas compte que gagner Milan-Sanremo a un impact autrement plus important que mes succès à Kuurne ou au Nieuwsblad… »