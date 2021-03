Et si Anderlecht finissait dans le Top 4? «Il nous reste 3 finales», répond Albert Sambi Lokonga

Mission accomplie pour Anderlecht face à Zulte Waregem. Ce succès 4-1 permet aux Mauves de se relancer dans la course aux Playoffs 1, une semaine après l’élimination du Sporting de la Coupe de Belgique face à Genk.

« On était bien dans la partie. Le goal des Flandriens nous a mis un coup. Mais on n’a pas été touché », avouait Albert Sambi Lokonga, au micro d’Eleven Sport. « On était bien dans le match. On sait que dans les combinaisons, on est bon. Mais il faut reproduire cela chaque semaine. Il nous reste trois finales. On doit rester dans notre bulle et ne pas se casser la tête ».

Des propos corroborés par Yari Verschaeren : « Cela me fait plaisir de participer au succès de mes couleurs, moi qui ai marqué le 3e but du Sporting. On a montré pas mal d’énergie durant ce match. Pour le reste, on doit y aller match par match, en sachant qu’il nous reste uniquement des rencontres importantes ».